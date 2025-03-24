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Общество ,  
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Китайца задержали на таможне с корнями женьшеня в нижнем белье

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Уссурийские таможенники задержали 57-летнего мужчину, который пытался вывезти в Китай корни женьшеня в нижнем белье. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Полтавка», где внимание инспекторов привлек пассажир, заметно нервничавший во время таможенного контроля.

При досмотре у иностранца под одеждой и в нижнем белье обнаружили два свертка с 100 высушенными корнями ценного растения. Общий вес изъятого составил 530 г.

Экспертиза подтвердила, что это женьшень настоящий из семейства Аралиевых, который занесен в Красную книгу России и Приморского края. Он также подпадает под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей международную торговлю редкими видами флоры и фауны.

По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 Уголовного кодекса, предусматривающей до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

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В январе таможенники Хабаровского края обнаружили крупную партию рогов сайгака, спрятанных в пассажирском автобусе. Груз нашли во время сканирования транспортного средства — 754 рога были скрыты между бензобаком и передним колесом.

Водитель автобуса заявил, что не имеет отношения к находке и не знает, кому принадлежит товар.

Стоимость изъятого груза оценивается в 7 млн руб. По данному факту было возбуждено дело по ст. 226.1 Уголовного кодекса о контрабанде особо ценных диких животных и их дериватов. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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