Телеведущего Цивилева похоронят на Митинском кладбище
Церемония прощания с телеведущим и журналистом Константином Цивилевым пройдет 27 марта 2025 года в храме Рождества Христова в Митино, после чего его кремируют и похоронят на Митинском кладбище. Об этом сообщила ТАСС его вдова Марина Цивилева.
«Прощание будет завтра в храме Рождества Христова в Митино, в 11:30. Мы будем кремировать Костю, это была его воля», — сказала она.
Константин Цивилев умер 24 марта 2025 года в возрасте 59 лет. По данным издания «МК», телеведущий умер в своей квартире на Пятницком шоссе. Причина смерти Цивилева неизвестна.
Цивилев родился в 1965 году в Москве. В 1993 году окончил Московский государственный институт культуры (МГИК). В студенческие годы работал редактором отдела сатиры и юмора на радио. Помимо этого, Цивилев пробовал себя в профессии сценариста. В частности, он писал сценарии для передач «С добрым утром!», «Полчаса на все» и «Опять 25!».
С 1995 года работал ведущим программы «Времечко» на «Первом канале». В начале 2000-х годов был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радиостанции «Серебряный дождь». С 2008 года работал на радиостанции «Маяк». С 2010 года совместно с ведущим Алексеем Эйбоженко вел радиопередачу «Дела житейские» на телеканале «Доверие».
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