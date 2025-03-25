Умер телеведущий Константин Цивилев

Константин Цивилев (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Сатирик, телеведущий и режиссер Константин Цивилев скончался на 60-м году жизни, сообщил коллега журналиста Давид Шнейдеров в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Ушел Константин Цивилев. Уходит золотая команда «Серебряного Дождя». Иных уж нет, а те…», — написал он.

По данным «МК», Цивилев умер в своей квартире на Пятницком шоссе днем 24 марта.

Цивилев родился в 1965 году в Москве. В 1993-м окончил Московский государственный институт культуры (МГИК).

В конце 1990-х — начале 2000-х вел телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко». С 2003 по 2008 год был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». С 2008-го работал на радио «Маяк», а в 2010 году стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие».

Снял 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» и больше тысячи телесюжетов, а также выпустил три книги.