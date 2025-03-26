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Общество ,  
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Генконсульство назвало, где находилось судно Crystal Asia во время взрыва

Генконсульство: Crystal Asia в момент пожара находилось в 8 км от порта Камчхон
Фото: Морская полиция Пусана
Фото: Морская полиция Пусана

Генконсульство России в южнокорейском Пусане сообщило, что российское рефрижираторное судно Crystal Asia, на котором произошел пожар, в момент возгорания находилось в море в 8 км от порта Камчхон (в Пусане).

В консульстве уточнили, что пострадали шесть россиян, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судовладельца, перед пожаром произошел взрыв в машинном отделении судна.

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Фото:Морская полиция Пусана

Судовладелец уточнил, что двух раненых прооперировали, угрозы их жизни нет.

По данным Vesselfinder, Crystal Asia был построен в 1993 году. Судно имеет длину 135 м и ширину 20 м. Ранее ходило под флагами Либерии, Панамы и Германии и носило названия Santiago I и Prince of Sound.

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Южная Корея пожар корабль
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