Генконсульство: Crystal Asia в момент пожара находилось в 8 км от порта Камчхон

Генконсульство назвало, где находилось судно Crystal Asia во время взрыва

Фото: Морская полиция Пусана

Генконсульство России в южнокорейском Пусане сообщило, что российское рефрижираторное судно Crystal Asia, на котором произошел пожар, в момент возгорания находилось в море в 8 км от порта Камчхон (в Пусане).

В консульстве уточнили, что пострадали шесть россиян, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судовладельца, перед пожаром произошел взрыв в машинном отделении судна.



Судовладелец уточнил, что двух раненых прооперировали, угрозы их жизни нет.

По данным Vesselfinder, Crystal Asia был построен в 1993 году. Судно имеет длину 135 м и ширину 20 м. Ранее ходило под флагами Либерии, Панамы и Германии и носило названия Santiago I и Prince of Sound.