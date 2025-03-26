У врачей предложили забрать право направлять пациентов в другой регион

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Минздрав России разработал новую версию приказа, на основании которого направления пациентам для лечения в других регионах страны будут выдавать врачебные комиссии медицинской организации, принявшей от них заявление, либо поликлиники по месту жительства, а не врач. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ведомства.

К настоящему времени документ прошел этап обсуждения на regulation.gov.ru и разослан в профессиональные ассоциации для дальнейшей оценки.

Возможности и качество лечения в региональных медицинских организациях должны быть одинаковыми, так как помощь оказывается в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, пояснили в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что врачебная комиссия, «имея больше инструментов для оценки целесообразности направления пациента в другой регион ввиду невозможности его лечения по месту жительства, сможет предложить эффективную маршрутизацию с учетом времени ожидания медпомощи». Этот новый порядок «создаст удобство для пациентов», заверили в Минздраве. В частности, комиссия предложит лучший вариант для направления пациента в другой регион тогда, когда необходимая качественная помощь не может быть оказана в регионе проживания.

Как добавляют в Минздраве, новые меры направлены на «повышение эффективности маршрутизации пациентов».

На сегодняшний день на основании закона «Об основах охраны здоровья граждан» оказание специализированной медицинской помощи предусматривает профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных технологий. В частности, речь идет о лечении онкологических и онкогематологических заболеваний, а также о некоторых типах хирургических вмешательств, включая проведение нейрохирургических операций.

Зачастую для оказания этого вида помощи пациентов направляют в другой регион, если в их родном субъекте нет специалистов или условий, при этом гражданин вправе сам выбрать медицинскую организацию для прохождения лечения. Направление выдает лечащий врач.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко считает, что фактически новый порядок позволит закрепить уже сложившуюся практику, делая ее более прозрачной. С одной стороны, это позволит снять излишнюю нагрузку с лечащих врачей, с другой — «уменьшит число конфликтов с пациентами», полагает Гриценко.

В свою очередь, директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает инициативу «теоретически правильной», однако на практике при направлении пациента на лечение в тот или иной регион могут возникнуть риски «формирования барьера», связанные с экономическими реалиями в регионах.

Как пояснила эксперт, регионы не особо охотно отправляют пациентов в другие субъекты и в федеральные учреждения. По словам Попович, это связано с тем, что в отделениях минздравов в регионах не любят из собственного фонда оплачивать помощь, оказанную пациенту в другом субъекте, а «предпочитают уговаривать граждан оставаться на месте».