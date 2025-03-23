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Политика ,  
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Вучич обсудил с Орешкиным российско-сербские отношения

Максим Орешкин и Александр Вучич
Максим Орешкин и Александр Вучич (Фото: buducnostsrbijeav / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Сербии Александр Вучич обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным ряд двусторонних вопросов. Об этом сербский президент сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией).

«Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в энергетике, торговле и по многим другим важным для обеих сторон направлениям», — сообщил президент по итогам переговоров в Сербии.

По его словам, стороны подтвердили свою приверженность отношению двусторонних отношений во всех сферах.

Вучич поговорил с Путиным и пообещал приехать в Москву на 9 Мая
Политика
Александр Вучич

Встреча состоялась в рамках визита российской делегации в Белград. Накануне, 22 марта 2025 года, Орешкин также провел переговоры с министром по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве Ненадом Поповичем, возложил цветы и венки к монументам солдатам Первой и Второй мировых войн в Парке освободителей Белграда. Кроме того, замглавы администрации президента посетил матч между футбольными клубами ЦСКА и «Партизан». 

7 марта 2025 года Александр Вучич по телефону обсудил с Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе разговора сербский лидер подтвердил, что приедет в Россию 9 мая на День Победы в Великой Отечественной войне.

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Александр Вучич Максим Орешкин встреча Сербия Россия
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Максим Орешкин

замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
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