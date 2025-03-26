На Украине упало производство азотных удобрений
В марте украинские производители снизили мощности производства азотных удобрений, падение составит до 50%, сообщает «Инфоиндустрия».
Издание сделало расчеты на основе информации о потреблении газа заводами и выгрузки готовой продукции.
Так, по состоянию на 21 марта загруженность «Ривнеазота» упала до 45%, «Черкасского Азота» — до 31%. Издание объяснило снижение мощностей обстрелами газотранспортной системы перед аграрным сезоном.
Таким образом, «Инфоиндустрия» прогнозирует на март уменьшение производства карбамида (азотное удобрение) на 45-50% по сравнению с мартом прошлого года, что вкупе с ограничениями на импорт приведет в стране к высокой цене на продукцию.
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