На Украине упало производство азотных удобрений

В марте украинские производители снизили мощности производства азотных удобрений, падение составит до 50%, сообщает «Инфоиндустрия».

Издание сделало расчеты на основе информации о потреблении газа заводами и выгрузки готовой продукции.

Так, по состоянию на 21 марта загруженность «Ривнеазота» упала до 45%, «Черкасского Азота» — до 31%. Издание объяснило снижение мощностей обстрелами газотранспортной системы перед аграрным сезоном.

Таким образом, «Инфоиндустрия» прогнозирует на март уменьшение производства карбамида (азотное удобрение) на 45-50% по сравнению с мартом прошлого года, что вкупе с ограничениями на импорт приведет в стране к высокой цене на продукцию.