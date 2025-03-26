Православный архиепископ вручил Трампу крест с фразой «Иди и победи»

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Архиепископ Константинопольского патриархата в США Элпидофор (Ламбриниадис) призвал президента Дональда Трампа «сделать Америку непобедимой», сообщает пресс-служба Греческой православной архиепископии.

Священник выступил в Белом доме на ежегодном праздновании Дня независимости Греции 25 марта. «Вы напоминаете мне великого римского императора Константина, который основал и построил великолепный город Константинополь — мою родину, сегодня известную как Стамбул» — сказал он.

Архиепископ подарил Трампу святой крест. «Для меня большая честь вручить вам этот святой крест, тот самый символ, который привел императора Константина к победе. Как Христос открыл ему в видении, «Ἐν τούτῳ νίκα» — «Иди с этим и победи». Этот Крест — вечный символ мира и непобедимый трофей, знак божественной силы и руководства. С этим Крестом я молю вас принести мир миру и сделать Америку непобедимой!» — заявил Элпидофор.

По легенде, будущий римский император Константин I увидел фразу «Ἐν τούτῳ νίκα» в небе перед битвой с войсками императора Максенция. В Западной Европе латинский вариант фразы In hoc signo vinces стало крылатым. В России выражение известно в варианте «Сим победиши!».

Трамп в своем выступлении назвал присутствующих «трудолюбивыми греко-американскими патриотами» и поблагодарил конгрессменов и сотрудников своей администрации греческого происхождения. Сразу после этого он подписал прокламацию об официальном признании в США 25 марта годовщиной Дня независимости Греции.

День независимости Греции — общенациональный праздник, в который греки чествуют героев революции 1821–1829 годов. В этот день, 25 марта, на центральной афинской площади Синтагма проходит военный парад, также проводятся торжественные мероприятия, как в Греции, так и в ее представительствах за рубежом.