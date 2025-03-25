Президент ФРГ вручил Шольцу и членам кабмина увольнительные грамоты
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства свидетельства об увольнении в связи с прекращением их полномочий, трансляция церемонии шла на YouTube-канале президента.
«Благодарим вас за работу в правительстве», — сказал Штайнмайер.
Во вторник, 25 марта, бундестаг 21-го созыва собрался на первое заседание. Президент призвал все парламентские фракции в новом составе бундестага к уважительному и конструктивному диалогу друг с другом. Новым председателем бундестага избрали Юлию Клёкнер.
После окончания срока полномочий федеральное правительство и канцлер останутся на своем посту до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Лидер ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля.
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