 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент ФРГ вручил Шольцу и членам кабмина увольнительные грамоты

Президент ФРГ Штайнмайер вручил Шольцу и членам кабмина увольнительные грамоты
Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Олафу Шольцу&nbsp;увольнительную грамоту на церемонии, которая знаменует окончание работы предыдущего правительства, Берлин, Германия,&nbsp;25 марта 2025 года
Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Олафу Шольцу увольнительную грамоту на церемонии, которая знаменует окончание работы предыдущего правительства, Берлин, Германия, 25 марта 2025 года (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства свидетельства об увольнении в связи с прекращением их полномочий, трансляция церемонии шла на YouTube-канале президента.

«Благодарим вас за работу в правительстве», — сказал Штайнмайер.

Во вторник, 25 марта,  бундестаг  21-го созыва собрался на первое заседание. Президент призвал все парламентские фракции в новом составе бундестага к уважительному и конструктивному диалогу друг с другом. Новым председателем бундестага избрали Юлию Клёкнер.

После окончания срока полномочий федеральное правительство и канцлер останутся на своем посту до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Правительство ФРГ во главе с Шольцем официально ушло в отставку
Политика
Олаф Шольц

Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Лидер ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Германия Бундестаг правительство Олаф Шольц Франк-Вальтер Штайнмайер увольнение
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
В Германии огласили результаты досрочных выборов в бундестаг
Политика
Как ультраправые стали второй по численности силой в бундестаге
Политика
Шольц признал «горькое» поражение своей партии на выборах в бундестаг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Зеленский назвал позицию США «быть посередине» между Россией и УкраинойПолитика, 00:08
Экс-чемпион UFC сел в тюрьму. Кого еще сажали из звезд ММА и боксаСпорт, 00:02
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии законаПолитика, 00:00
Суд отказал Алсу в запрете ее экс-супругу на выезд из России из-за долговОбщество, 25 мар, 23:54
Полиция нашла похищенную в Москве мошенниками девочку-подросткаОбщество, 25 мар, 23:47
Главу Гагаузии задержали в аэропорту перед отлетом из МолдавииПолитика, 25 мар, 23:41
В СПЧ назвали зарплату Ефремова в швейном цехе колонииОбщество, 25 мар, 23:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия потребовала подключить к SWIFT банки для экспорта удобренийПолитика, 25 мар, 23:21
Умерла «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши» Галина МарченкоОбщество, 25 мар, 23:08
Два Alpha Jet столкнулись на авиашоу во Франции. ВидеоОбщество, 25 мар, 22:44
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании между Москвой и КиевомПолитика, 25 мар, 22:42
Президент ФРГ вручил Шольцу и членам кабмина увольнительные грамотыПолитика, 25 мар, 22:40
Путин описал запреты пьес в прошлом словами «догонят, поймают и посадят»Политика, 25 мар, 22:17
Сборная России выиграла восьмой матч подряд с общим счетом 44:0Спорт, 25 мар, 21:59