Президент ФРГ вручил Шольцу и членам кабмина увольнительные грамоты

Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Олафу Шольцу увольнительную грамоту на церемонии, которая знаменует окончание работы предыдущего правительства, Берлин, Германия, 25 марта 2025 года (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства свидетельства об увольнении в связи с прекращением их полномочий, трансляция церемонии шла на YouTube-канале президента.

«Благодарим вас за работу в правительстве», — сказал Штайнмайер.

Во вторник, 25 марта, бундестаг 21-го созыва собрался на первое заседание. Президент призвал все парламентские фракции в новом составе бундестага к уважительному и конструктивному диалогу друг с другом. Новым председателем бундестага избрали Юлию Клёкнер.

После окончания срока полномочий федеральное правительство и канцлер останутся на своем посту до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Лидер ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля.