«Делимобиль» запустил услугу междугороднего путешествия по России
Сервис каршеринга «Делимобиль» запустил новую услугу, которая позволит водителям путешествовать по России, завершая аренду машины в другом городе без взимания дополнительных комиссий. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
Тариф «Межгород» разработан с учетом развития внутреннего туризма, динамичного строительства межрегиональной дорожной сети и интереса пользователей к длительной возможности аренды автомобиля.
На старте новый тариф будет доступен по направлениям туда и обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Позже станут доступны маршруты Ростов-на-Дону — Сочи, Нижний Новгород — Казань, Казань — Уфа, Пермь — Екатеринбург, Казань — Самара, Самара — Уфа, Казань — Пермь, Сочи — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург, Москва — Пермь, Москва — Самара.
На первом этапе для междугородних поездок будут доступны автомобили Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и другие модели. Впоследствии парк пополнится новыми автомобилями различных категорий.
Стоимость поездки составит от 3500 рублей в одну сторону. В тариф включено топливо, а проезд по автобанам пользователь должен оплатить самостоятельно.
По словам директора по стратегии и росту «Делимобиля» Андрея Крупнова, новый тариф станет отличным выбором для тех, кто любит путешествовать по стране на автомобиле или хочет просто поехать компанией в другой город на выходные.
«Мы рассчитываем, что ежемесячно пользователи будут совершать тысячи междугородних поездок, а пик спроса придется на летние месяцы. Ведь на делимобиле можно перевезти больше багажа, чем на самолете, и добраться быстрее, чем на поезде, что крайне актуально в преддверии отпускного сезона», — считает он.
Как отметил Крупнов, новая услуга экономически выгодна, особенно, если в путешествие планирует отправиться компания. Он добавил, что в будущем организация рассчитывает расширить перечень направлений.
Сегодня подобная услуга доступна и в других серсвисах каршеринга. В их числе — «Ситидрайв», «Яндекс Драйв», BelkaCar и другие.
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