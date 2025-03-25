Кремль назвал, с какой даты отсчитывается запрет ударов по энергетике

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Прекращение огня по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней отсчитывается с 18 марта, говорится на сайте Кремля, где опубликованы основные итоги встреч американской и российской делегаций в Эр-Рияде.

«Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года», — говорится в одном из пунктов.

Кроме этого, соглашение предполагает возможность выхода из договоренности, если одна из сторон нарушит условия.

В тот день состоялись вторые телефонные переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин тогда принял предложение о прекращении огня по энергообъектам и дал соответствующий приказ.

Первые разговоры о 30-дневном прекращении огня начались после американо-украинских переговоров 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Киев тогда выразил готовность принять соответствующее предложение Вашингтона при условии, что Москва также пойдет на это. Президент России тогда также согласился на прекращение огня, но сказал, что «есть нюансы».

Обсуждения прекращения огня именно по энергообъектам и инфраструктуре начались после второго телефонного разговора лидеров России и США 18 марта.

Прекращение огня также было, в частности, одной из тем переговоров в Эр-Рияде, которые проходили 23–25 марта. В первый день состоялась встреча Украины и США, затем России и США, а в последних переговорах участвовали снова украинская и американская делегации. В заявлениях по итогам переговоров говорится, что все три стороны переговоров договорились разработать меры по реализации запрета на удары по энергетике.