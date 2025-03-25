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Военная операция на Украине ,  
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В США заявили, что Россия продержится на поле боя дольше Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России могут дольше продолжать боевые действия на Украине в отличие от украинских войск, заявил директор разведуправления Пентагона Джеффри Круз во время слушаний на профильном комитете сената.

«У России есть возможность поддерживать эту кампанию дольше, чем у Киева», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Круза, если боевые действия не прекратятся в течение 2025 года, тогда это приведет к «вызову для обоих сторон».

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В конце февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что оружия на Украине для продолжения боевых действий может хватить до достижения Вашингтоном и Москвой договоренности об урегулировании российско-украинского конфликта.

Россия осуждает поставки оружия на Украину и заявляет, что это не изменит исхода военной операции. США регулярно оказывали Киеву военную помощь.

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