В США заявили, что Россия продержится на поле боя дольше Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России могут дольше продолжать боевые действия на Украине в отличие от украинских войск, заявил директор разведуправления Пентагона Джеффри Круз во время слушаний на профильном комитете сената.

«У России есть возможность поддерживать эту кампанию дольше, чем у Киева», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Круза, если боевые действия не прекратятся в течение 2025 года, тогда это приведет к «вызову для обоих сторон».

В конце февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что оружия на Украине для продолжения боевых действий может хватить до достижения Вашингтоном и Москвой договоренности об урегулировании российско-украинского конфликта.

Россия осуждает поставки оружия на Украину и заявляет, что это не изменит исхода военной операции. США регулярно оказывали Киеву военную помощь.