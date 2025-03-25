Умерла актриса из фильма «Зеленый фургон» Ольга Лысенко
На 84-м году жизни умерла актриса театра и кино Ольга Лысенко, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Причина смерти не указана, актриса скончалась 22 марта.
Ольга Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия Лысенко. Первой ее ролью стала Аленка в фильме «Волшебная ночь», который вышел на экраны в 1958 году. В 1959 году Лысенко исполнила роль Маруси Цымбалюк в экранизации повести Александра Козачинского «Зеленый фургон» режиссера Генриха Габая.
В 1965 году Лысенко окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). С 1966 года была актрисой Театра-студии киноактера.
В фильмографии Лысенко около 40 картин. Она исполнила главные роли в таких фильмах, как «Я купил папу», «Сыновья уходят в бой», «Узники Бомона», «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко» и другие.
Прощание с Ольгой Лысенко состоится 26 марта в ЦКБ в Москве.
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