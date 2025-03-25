В Ульяновске подросток упал с многоэтажки на человека

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Подросток упал с балкона, расположенного на одном из этажей многоквартирного дома в Ульяновске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в результате падения несовершеннолетний погиб.

В прокуратуре добавили, что начали проверку соблюдения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что подросток упал на человека, который получил различные травмы, его госпитализировали. В региональном минздраве агентству уточнили, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.

В середине марта на севере Москвы муж и жена выпали из окна 11-го этажа жилого дома. Мужчина скончался на месте, девушка выжила и была госпитализирована.