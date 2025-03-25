Свердловская полиция за год задержала 367 участников ОПГ

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В Свердловской области в 2024 году привлекли к уголовной ответственности 367 лидеров и активных участников организованных преступных групп (ОПГ), включая 37 членов этнических группировок, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. Его слова передает «Коммерсантъ».

«За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению более 1 тысячи преступлений. Это в два раза превышает показатель 2023 года», — сказал Мешков.

Он также напомнил, что в 2024 году в суд было направлено уголовное дело в отношении ОПГ, действовавшей в середине 1990-ых годов в Нижнем Тагиле. По словам Мешкова, в нее входило 11 участников, установлена причастность группы к совершению четырех убийств.



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