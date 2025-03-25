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Общество ,  
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Свердловская полиция за год задержала 367 участников ОПГ

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock
Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

В Свердловской области в 2024 году привлекли к уголовной ответственности 367 лидеров и активных участников организованных преступных групп (ОПГ), включая 37 членов этнических группировок, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. Его слова передает «Коммерсантъ».

«За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению более 1 тысячи преступлений. Это в два раза превышает показатель 2023 года», — сказал Мешков.

Он также напомнил, что в 2024 году в суд было направлено уголовное дело в отношении ОПГ, действовавшей в середине 1990-ых годов в Нижнем Тагиле. По словам Мешкова, в нее входило 11 участников, установлена причастность группы к совершению четырех убийств.

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Число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Мешков подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе.

В октябре 2024 года прокуратура Свердловской области сообщила, что число тяжких преступлений за первые девять месяцев 2024 года выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом общее количество преступлений снизилось на 2,1%.

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Теги
криминал преступность организованная преступность ОПГ МВД Свердловская область
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