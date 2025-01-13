В Свердловской области раскрыли сеть поставок шоколада с психотропами

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Полицейские в Свердловской области раскрыли сеть распространителей психотропных веществ, которые они продавали под видом шоколадных конфет. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее информации, преступники арендовали квартиру в городе Талице Свердловской области. «В ней выращивали и высушивали грибы, в состав которых входили запрещенные вещества. Для реализации криминального товара наркодельцы открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров», — рассказала Волк.

Через него продавались конфеты в подарочной упаковке, в составе которых были измельченные грибы с шоколадом. Одна конфета стоила порядка 1 тыс. руб. Таким образом, фигуранты зарабатывали около 600 тыс. руб. в месяц, добавила представить МВД.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых по месту их проживания. Выяснилось, что задержанные уже были ранее судимы за аналогичные нарушения закона. При обыске нашли порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше 1 кг расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие улики.

«Следователем Тюменского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228.1 и 231 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.