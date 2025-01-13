 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Свердловской области раскрыли сеть поставок шоколада с психотропами

В Свердловской области раскрыли сеть поставок шоколада с психотропами
Video

Полицейские в Свердловской области раскрыли сеть распространителей психотропных веществ, которые они продавали под видом шоколадных конфет. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее информации, преступники арендовали квартиру в городе Талице Свердловской области. «В ней выращивали и высушивали грибы, в состав которых входили запрещенные вещества. Для реализации криминального товара наркодельцы открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров», — рассказала Волк.

Через него продавались конфеты в подарочной упаковке, в составе которых были измельченные грибы с шоколадом. Одна конфета стоила порядка 1 тыс. руб. Таким образом, фигуранты зарабатывали около 600 тыс. руб. в месяц, добавила представить МВД.

МВД опровергло «заполонение» России новым опасным наркотиком
Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

Сотрудники полиции задержали подозреваемых по месту их проживания. Выяснилось, что задержанные уже были ранее судимы за аналогичные нарушения закона. При обыске нашли порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше 1 кг расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие улики.

«Следователем Тюменского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228.1 и 231 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Свердловская область наркоторговля МВД
Материалы по теме
В Сирии сожгли 1 млн таблеток «наркотика джихада»
Политика
Организатора крупнейшего наркомагазина Hydra приговорили к пожизненному
Общество
Минприроды собралось обязать бизнес заботиться о редких грибах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Банки сократили выдачу кредитов россиянам на 20%Финансы, 11:00
Медведев оценил возможность «германского варианта» для решения по УкраинеПолитика, 10:58
Скандальный рекламщик Benetton умер от редкой болезниОбщество, 10:57
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 10:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:50
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 10:50
Названы самые популярные направления России для путешествий на Новый годНедвижимость, 10:48
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
UFC допустила перенос турнира из-за пожаров в КалифорнииСпорт, 10:44
Отправленный Маском в зону пожаров караван Cybertruck попал на видеоПолитика, 10:43
Против компании подали коллективный иск. Как бизнесу себя защититьPro, 10:43
Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»⁠Политика, 10:31
ЦБ исключил заморозку вкладов для борьбы с инфляциейЭкономика, 10:29
Коротко, но емко. 5 горячих вопросов к «подогретой» Omoda S5 GTАвто, 10:28
Яркие цвета и ассистенты: 5 фактов об обновленном кроссовере Omoda C5Autonews, 10:28