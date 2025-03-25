Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Анджей Шейна (Фото: Artur Widak / ZUMA / Global Look Press)

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил замглавы МИД страны и вице-председателя партии «Левые» Анджея Шейну взять отпуск после его признания в алкоголизме, сообщает местный портал Onet.

«Я думаю, что было бы хорошо взять отпуск министру Шейну до полного прояснения вопроса. Я не говорю о проблемах со здоровьем, но появились и другие причины», — сказал он.

Так, по данным портала, прокуратура в настоящее время также расследует бонусные выплаты одного из политиков партии «Левые».

Такая реакция Туска, в частности, связана с недавней статьей польской Gazeta Wyborcza, в которой издание со ссылкой на источники в партийном окружении Шейны написало о случаях появления политика на рабочих мероприятиях в нетрезвом виде.

После появления статьи замглавы МИД Польши рассказал о проблемах с алкоголем на своей странице в X. По словам политика, на данный момент все проблемы решены, он прошел необходимую терапию.