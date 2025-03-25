Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма
Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил замглавы МИД страны и вице-председателя партии «Левые» Анджея Шейну взять отпуск после его признания в алкоголизме, сообщает местный портал Onet.
«Я думаю, что было бы хорошо взять отпуск министру Шейну до полного прояснения вопроса. Я не говорю о проблемах со здоровьем, но появились и другие причины», — сказал он.
Так, по данным портала, прокуратура в настоящее время также расследует бонусные выплаты одного из политиков партии «Левые».
Такая реакция Туска, в частности, связана с недавней статьей польской Gazeta Wyborcza, в которой издание со ссылкой на источники в партийном окружении Шейны написало о случаях появления политика на рабочих мероприятиях в нетрезвом виде.
После появления статьи замглавы МИД Польши рассказал о проблемах с алкоголем на своей странице в X. По словам политика, на данный момент все проблемы решены, он прошел необходимую терапию.
Читайте РБК в Telegram.
К переговорам России и США привлекут новых участников
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение
Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн
Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео
Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов