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Политика ,  
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Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Анджей Шейна
Анджей Шейна (Фото: Artur Widak / ZUMA / Global Look Press)

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил замглавы МИД страны и вице-председателя партии «Левые» Анджея Шейну взять отпуск после его признания в алкоголизме, сообщает местный портал Onet.

«Я думаю, что было бы хорошо взять отпуск министру Шейну до полного прояснения вопроса. Я не говорю о проблемах со здоровьем, но появились и другие причины», — сказал он.

Так, по данным портала, прокуратура в настоящее время также расследует бонусные выплаты одного из политиков партии «Левые».

Замглавы МИД Польши рассказал о проблемах с алкоголем
Политика
Анджей Шейна

Такая реакция Туска, в частности, связана с недавней статьей польской Gazeta Wyborcza, в которой издание со ссылкой на источники в партийном окружении Шейны написало о случаях появления политика на рабочих мероприятиях в нетрезвом виде.

После появления статьи замглавы МИД Польши рассказал о проблемах с алкоголем на своей странице в X. По словам политика, на данный момент все проблемы решены, он прошел необходимую терапию.

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Теги
Польша алкоголизм отпуск Дональд Туск
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