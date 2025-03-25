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Политика ,  
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Замглавы МИД Польши рассказал о проблемах с алкоголем

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна рассказал о проблемах с алкоголем
Анджей Шейна, который с 2023 года занимает пост замглавы польского МИДа, сделал публичное заявление о своей борьбе с алкозависимостью. Ранее информацию о его проблемах с алкоголем распространила польская газета
Анджей Шейна
Анджей Шейна (Фото: IMAGO / FOT.TEDI / NEWSPIX.PL / Global Look Press)

Заместитель министра иностранных дел Польши и вице-председатель партии «Левые» Анджей Шейна рассказал, что столкнулся с алкогольной зависимостью. По словам политика, на данный момент все проблемы решены, он прошел необходимую терапию.

«Хочу сообщить вам, что я столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке моей семьи, друзей и особенно докторов <…>, а также команды терапевтов я вернул контроль над своим здоровьем. Приношу извинения всем, кого коснулась моя проблема», — написал Шейна на своей странице в Х.

Политик отметил, что факт прохождения им терапии был проверен польским Агентством внутренней безопасности. Сколько именно продолжалось лечение и когда он обратился за помощью, Шейна не уточнил.

О своих проблемах с алкоголем замглавы МИД Польши рассказал после того, как о случаях злоупотребления спиртными напитками написала польская Gazeta Wyborcza. В материале от 17 марта газета со ссылкой на источники в партийном окружении Шейны написала о случаях появления политика на рабочих мероприятиях в нетрезвом виде.

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Один из собеседников газеты, который, как утверждается, знаком с Шейной «уже около десятка лет», рассказал, что нередко чувствовал от него запах алкоголя, в том числе во время встреч с активистами партии.

51-летний Анджей Шейна занял должность заместителя министра иностранных дел Польши в декабре 2023 года, он курирует Ближний Восток и Африку. С 2003-го по 2004 год он был заместителем государственного секретаря в Министерстве экономики, труда и социальной политики Польши. На выборах 2024 года он безуспешно баллотировался в Европарламент. Его кандидатуру поддержали только 1,87% избирателей.

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Милена Костерева
МИД Польши алкоголизм лечение
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