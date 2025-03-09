Шестеро россиян выиграли более чем по ₽16,6 млн в лотерее к 8 Марта

Фото: пресс-служба «Национальной Лотереи»

Шестеро россиян выиграли в лотерее «Мечталлион» более 16,6 млн руб., еще 17 жителей страны выиграли по 1 млн руб. Розыгрыш был приурочен к 8 Марта, сообщили РБК в пресс-службе «Национальной лотереи».

Обладатели суперприза «Мечталлион» в 100 млн руб. купили билеты в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и в мобильном приложении лотереи.

Участники, выигравшие по 1 млн руб., приобрели билеты в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, а также онлайн.

«Всего в тираже «Мечталлион» в честь 8 марта выиграло 1 477 264 билета и общий объем выигрышей составил 285 291 902 рубля», — говорится в сообщении.

До этого в январе лотерейный центр «Столото» сообщил о билете, выигравшем 1 млрд руб., с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. В том же месяце победитель обратился за оформлением приза к распространителю лотерейных билетов.

Ранее аналитики выяснили, что количество покупок лотерейных билетов в России по итогам 2024 года выросло на 30% относительно 2023 года. Кроме того, увеличился средний чек при покупке лотерейных билетов.