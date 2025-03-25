Госдума разрешила подросткам работать в выходные летом
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому работодатели получат право привлекать к работе в выходные во время каникул детей в возрасте 14–18 лет. Документ опубликован на сайте Думы.
Согласно закону, работать подростки смогут по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов. Студотряды должны быть включены в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений. Также для трудоустройства потребуется письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей — если ему только 14 лет. Для трудоустройства детей-сирот требуется письменное согласие работника и органа опеки и попечительства.
Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в комментарии ТАСС отметил, что условия о сокращенной рабочей неделе и рабочем дне для несовершеннолетних сохранятся.
Согласно действующим законам, несовершеннолетним запрещено работать сверхурочно и в ночные смены, а также ездить в служебные командировки. Общая продолжительность рабочей недели для работников, которым не исполнилось 16 лет, составляет не более 24 часов неделю, а для тех, кому не исполнилось 18 лет, — не более 35 часов в неделю.
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