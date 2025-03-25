Сурков прокомментировал новость о съемках фильма с Лоу в роли Путина
Бывший помощник президента и бывший замглавы президентской администрации Владислав Сурков прокомментировал съемки фильма «Кремлевский волшебник» о Владимире Путине с Джудом Лоу в главной роли. Его слова приводит журнал «Русский пионер».
«Никто не застрахован от такого», — сказал Сурков.
Картину снимают по художественной книге Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Книга да Эмполи вышла в 2022 году. Bloomberg внес ее в список лучших книг того же года.
Агентство отметило, что Сурков является прототипом главного героя, политтехнолога Вадима Баранова (актер Пол Дано). По сюжету, в 1990-х он становится советником будущего президента России, следует из данных «Кинопоиска».
Ранее в Сети появились первые снимки со съемок фильма. Они проходят в Риге, говорится на сайте IMDb. Режиссером и сценаристом фильма стал режиссер Оливье Ассайас («Ирма Веп», «Зильс-Мария», «Персональный покупатель»).
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никто не связывался с властями России по поводу этого фильма. Песков уточнил, что Кремлю на тот момент ничего не было известно о сюжете и других подробностях, связанных с фильмом.
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