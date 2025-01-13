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Политика ,  
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Песков не раскрыл мнение Кремля о фильме с Джудом Лоу в роли Путина

Джуд Лоу
Джуд Лоу (Фото: Fabio Frustaci / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Никто не связывался с властями России по поводу анонсируемого фильма «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграет президента Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Песков отметил, что в Кремле в курсе этой новости, однако не знают о том, какой у фильма сюжет.

Ранее портал новостей из Голливуда Deadline сообщил о том, что Лоу сыграет молодого Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник».

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и т.д. И в Кремль никто не обращался», — сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь оставил без внимания вопрос об отношении Кремля к тому, что «образ Путина будет воплощен вот в таком контексте».

Джуд Лоу сыграет молодого Путина
Технологии и медиа
Джуд Лоу

По данным Deadline, политический триллер снимут по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи. Главным героем по сюжету является политтехнолог Вадим Баранов, который начал работать с Путиным в 1990-х в начале его политической карьеры.

«Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: «О Боже, что я сказал?» — поделился Лоу, рассказывая о будущей роли. Актеру 52 года, он сыграл почти в 100 сериалах и картинах. Известен по ролям доктора Ватсона в «Шерлоке Холмсе», Альбуса Дамблдора в «Фантастических тварях», папы римского в «Молодом папе» и «Новом папе», Каренина в «Анне Карениной» и т.д.

Книга де Эмполи вышла в 2022-м. Bloomberg внес ее в список лучших книг того же года. Агентство отмечало, что прототипом Баранова является Владислав Сурков — бывший помощник президента и экс-замглавы президентской администрации.

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