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Политика ,  
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Лукашенко обвинил НАТО в стремлении втянуть Белоруссию в конфликт

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Эскалация конфликта вокруг Белоруссии постепенно усиливается благодаря действиям стран коллективного Запада. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе инаугурации.

«Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт», — сказал Лукашенко (цитата по сайту президента Белоруссии).

По его словам, Белоруссия стала более сильной, значимой и заметной, однако страна в нынешней ситуации «ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса». И не только Белоруссия, уточнил Лукашенко. Он подчеркнул, что сейчас «мир шатается» и одни вызовы сменяются другими, а горячих точек на планете становится все больше.

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Политика
Александр Лукашенко

Церемония инаугурации президента Белоруссии прошла в Минске, в зале торжественных церемоний во Дворце Независимости республики.

В начале церемонии под звуки торжественного марша к месту проведения инаугурации внесли Конституцию Белоруссии.

Открыл церемонию председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем был исполнен государственный гимн Белоруссии, после чего он подписал акт о принесении присяги и стал президентом страны в седьмой раз подряд.

Председатель ЦИК вручил Лукашенко новое удостоверение президента Белоруссии.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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