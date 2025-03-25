Россиянин подал иск к США на $95 тыс. из-за задержки в выдаче визы
Россиянин Илья Михайлов подал иск к США на $95 тыс. (более 8,5 млн руб.) из-за задержки в выдаче визы, что привело к банкротству его американской компании. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
По словам истца, в 2016 году он открыл в США транспортную компанию и получил визу до июля 2017 года. На счет созданной компании Михайлов перевел $95 тыс. С 2016 по 2019 год компания истца дважды подавала петиции на продление действия рабочей визы и оба раза получила одобрение.
В иске сказано, что в сентябре 2019 года Михайлов вновь обратился в посольство США в Москве для продления визы. Сотрудники диппредставительства тянули время, и в декабре 2019 года истцу вернули паспорт без визы. На протяжении всего 2020 года Михайлов продолжал обращаться в посольство, где с него, по его мнению, необоснованно потребовали «заплатить antifraud в 500$». В итоге визу выдали в ноябре 2020 года.
Однако, так как американское посольство рассматривало заявление Михайлова 441 день, его компания обанкротилась, указано в заявлении.
Россиянин оценил ущерб в $95 тыс. и попросил взыскать их с США в рублевом эквиваленте на день исполнения обязательства по решению суда.
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