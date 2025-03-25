Магазин в Махачкале взорвался из-за утечки газа из трубы под землей
Взрыв в магазине сотовой связи в Махачкале произошел из-за утечки газа из подземного газопровода. Об этом сообщило министерство энергетики и тарифов Дагестана в своем телеграм-канале.
При этом сам магазин не был подключен к газовым сетям.
Взрыв газа в салоне сотовой связи произошел утром 25 марта. Из-за пожара пострадали четыре человека, они были доставлены в медицинские учреждения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
МЧС России в своем телеграм-канале сообщило, что пожар в магазине был ликвидирован. Прокуратура Дагестана начала проверку, в ходе которой установят точные причины возгорания газа.
Взрыв в магазине сотовой связи стал вторым за утро в Махачкале, после взрыва в многоквартирном доме на улице Гапцахской. В результате первого пострадали два человека. В минэнерго Дагестана заявили, что дом входит в список незаконно возведенных и не введенных в эксплуатацию зданий.
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