Песков оценил уровень духовности Зеленского у картины с горящим Кремлем

Владимир Зеленский (Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters)

Съемка интервью президента Украины Владимира Зеленского на фоне картины с изображением горящего Кремля показывает уровень внутреннего состояния политика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я бы это никак не комментировал. Наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — ответил Песков на вопрос будет ли Москва направлять ноту Киеву из-за подобной съемки Зеленского.

Ранее в понедельник, 24 марта, журнал Time опубликовал интервью с украинским лидером, в котором есть соответствующие фотографии политика, позирующего на фоне картины с горящим Кремлем. По данным издания, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.