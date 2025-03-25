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Военная операция на Украине ,  
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Песков оценил уровень духовности Зеленского у картины с горящим Кремлем

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters)

Съемка интервью президента Украины Владимира Зеленского на фоне картины с изображением горящего Кремля показывает уровень внутреннего состояния политика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я бы это никак не комментировал. Наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — ответил Песков на вопрос будет ли Москва направлять ноту Киеву из-за подобной съемки Зеленского.

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Ранее в понедельник, 24 марта, журнал Time опубликовал интервью с украинским лидером, в котором есть соответствующие фотографии политика, позирующего на фоне картины с горящим Кремлем. По данным издания, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.

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Владимир Зеленский Дмитрий Песков Кремль
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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