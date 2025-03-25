Песков оценил уровень духовности Зеленского у картины с горящим Кремлем
Съемка интервью президента Украины Владимира Зеленского на фоне картины с изображением горящего Кремля показывает уровень внутреннего состояния политика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я бы это никак не комментировал. Наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — ответил Песков на вопрос будет ли Москва направлять ноту Киеву из-за подобной съемки Зеленского.
Ранее в понедельник, 24 марта, журнал Time опубликовал интервью с украинским лидером, в котором есть соответствующие фотографии политика, позирующего на фоне картины с горящим Кремлем. По данным издания, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
Читайте РБК в Telegram.
К переговорам России и США привлекут новых участников
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение
Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн
Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео
Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов