Спецслужбы Польши обвинили в «охоте» за неугодным кандидатом в президенты
Польские спецслужбы и государственный аппарат ведут кампанию против кандидата в президенты от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароля Навроцкого. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек в интервью телеканалу Polsat.
«Весь государственный аппарат, все службы охотятся на Кароля Навроцкого, это не честная [президентская] кампания, он противостоит целому государственному аппарату», — подчеркнул Масталерек.
По мнению чиновника, премьер-министр Польши Дональд Туск, который представляет партию «Гражданская коалиция», пытается «уничтожить, аннигилировать ПиС».
Выборы президента в Польше состоятся 18 мая. Если первый тур не определит победителя, второй тур пройдет 1 июня.
Кароль Навроцкий, который занимает должность директора Института национальной памяти, выдвинул свою кандидатуру на пост президента 24 ноября и был поддержан партией «Право и справедливость».
По данным исследования UCE Research, Навроцкий занимает второе место в рейтинге кандидатов на пост президента Польши. Его опережает Рафал Тшасковский, выдвинутый партией «Гражданская коалиция». В настоящее время он занимает должность мэра Варшавы.
Читайте РБК в Telegram.
К переговорам России и США привлекут новых участников
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение
Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн
Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео
Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов