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Спецслужбы Польши обвинили в «охоте» за неугодным кандидатом в президенты

Кароль Навроций
Кароль Навроций (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Польские спецслужбы и государственный аппарат ведут кампанию против кандидата в президенты от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароля Навроцкого. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек в интервью телеканалу Polsat.

«Весь государственный аппарат, все службы охотятся на Кароля Навроцкого, это не честная [президентская] кампания, он противостоит целому государственному аппарату», — подчеркнул Масталерек.

По мнению чиновника, премьер-министр Польши Дональд Туск, который представляет партию «Гражданская коалиция», пытается «уничтожить, аннигилировать ПиС».

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Выборы президента в Польше состоятся 18 мая. Если первый тур не определит победителя, второй тур пройдет 1 июня.

Кароль Навроцкий, который занимает должность директора Института национальной памяти, выдвинул свою кандидатуру на пост президента 24 ноября и был поддержан партией «Право и справедливость».

По данным исследования UCE Research, Навроцкий занимает второе место в рейтинге кандидатов на пост президента Польши. Его опережает Рафал Тшасковский, выдвинутый партией «Гражданская коалиция». В настоящее время он занимает должность мэра Варшавы.

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