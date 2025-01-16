Оппозиция Польши обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы президента
Украинский лидер Владимир Зеленский должен «заботиться о делах» украинцев, а не о выборах президента Польши, заявил в эфире радиостанции Wnet бывший польский премьер-министр и депутат оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Матеуш Моравецкий.
Так он прокомментировал реакцию Зеленского на слова кандидата от ПиС в президенты Польши Кароля Навроцкого о том, что тот не видит Украину в ЕС и НАТО без решения по Волынской резне. «Если Украины не будет в ЕС и НАТО, если у Украины не будет гарантий безопасности, то господин Навроцкий должен уже начать тренироваться, потому что может оказаться, что ему придется взять оружие в руки, чтобы вместе со своими соотечественниками защищать свою страну», — сказал Зеленский в интервью польским СМИ в Варшаве (цитата по Onet).
Польская оппозиция посчитала, что таким образом он вмешивается в избирательный процесс и оказывает поддержку кандидату от правящей «Гражданской коалиции» мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому.
«У него есть право и даже обязанность заботиться об интересах своей страны, но здесь мы решаем, кто является кандидатом и у кого какие взгляды по самым фундаментальным вопросам», — сказал Моравецкий.
Депутат польского сейма (нижней палаты парламента) Януш Ковальский (ПиС) написал на своей странице в X (бывший Twitter), что «Зеленский нагло участвует в избирательной кампании в Польше на стороне прогерманского Рафала Тшасковского и нападает на Кароля Навроцкого, который является польским политиком и защищает польские интересы».
Волынская резня — события на Западной Украине в 1942–1943 годы. Тогда по приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс.
В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий. В 2018 году Моравецкий заявил, что главным условием примирения между народами Польши и Украины должно стать признание правды о Волынской резне.
Выборы президента Польши пройдут 18 мая 2025 года. Нынешний глава государства Анджей Дуда находился в этой должности два срока подряд, и теперь законодательство не предусматривает его переизбраний. Среди действующих кандидатов — Навроцкий, Тшасковский, основатель партии «Польша 2050» Шимон Холовня, депутаты сейма Славомир Минтцен («Конфедерация») и Марек Якубяк («Свободные республиканцы»), актер Яцек Мураньский и журналист Кшиштоф Становский.
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