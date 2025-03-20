Умер спортивный журналист Виталий Мелик-Карамов

Спортивный журналист и режиссер Виталий Мелик-Карамов умер в 77 лет

Виталий Мелик-Карамов печатался в «Комсомольской правде», «Огоньке» и других изданиях, снимал документальные фильмы, помогал в издании книг Татьяне Тарасовой и Шамилю Тарпищеву, был спортивным комментатором

Виталий Мелик-Карамов (Фото: sportjourfed.ru)

Журналист, писатель, режиссер и сценарист Виталий Мелик-Карамов умер на 78-м году жизни, сообщается на сайте Федерации спортивных журналистов России.

Мелик-Карамов параллельно с основной работой архитектором писал спортивные репортажи для «Комсомольской правды», работал в агентстве печати «Новости», сотрудничал с журналами «Огонек» и «Юность», «Литературной газетой». Позднее как автор и режиссер создал десятки документальных фильмов и телепрограмм, стал лауреатом премии «ТЭФИ» (1996). На Играх-2000 в Сиднее работал комментатором на РТР и «Культуре»

В 2002 году Мелик-Карамов перешел на работу в Госкомспорт советником председателя.

Он помогал в издании автобиографических и других книг Татьяне Тарасовой, Вячеславу Фетисову, Шамилю Тарпищеву, Наталье Бестемьяновой и другим.