Умер спортивный журналист Виталий Мелик-Карамов
Журналист, писатель, режиссер и сценарист Виталий Мелик-Карамов умер на 78-м году жизни, сообщается на сайте Федерации спортивных журналистов России.
Мелик-Карамов параллельно с основной работой архитектором писал спортивные репортажи для «Комсомольской правды», работал в агентстве печати «Новости», сотрудничал с журналами «Огонек» и «Юность», «Литературной газетой». Позднее как автор и режиссер создал десятки документальных фильмов и телепрограмм, стал лауреатом премии «ТЭФИ» (1996). На Играх-2000 в Сиднее работал комментатором на РТР и «Культуре»
В 2002 году Мелик-Карамов перешел на работу в Госкомспорт советником председателя.
Он помогал в издании автобиографических и других книг Татьяне Тарасовой, Вячеславу Фетисову, Шамилю Тарпищеву, Наталье Бестемьяновой и другим.
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