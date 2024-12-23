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Общество ,  
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В Пулково проверили 11 рейсов после сообщения о минировании

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

На 11 рейсах в петербургском аэропорту Пулково провели повторный досмотр пассажиров и воздушных судов, сообщают «Фонтанка» и «РИА Новости» со ссылкой на управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

«На 11 рейсах был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов для обеспечения безопасности. В 23:45 проверки завершились», — говорится в сообщении.

Накануне RT и 78.ru со ссылкой на источники писали, что в Пулково были задержаны ряд рейсов из-за ложного сообщения о минировании. По данным «Фонтанки», пассажирам сообщали о «внештатной» ситуации, некоторых не выпускали из самолета.

В Пулково задержали ряд рейсов из-за ложного сообщения о минировании
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

За день до этого аэропорт Казани временно приостановил полеты, ограничения также ввели в аэропортах Ижевска и Саратова. Это произошло после того, как Казань подверглась атаке украинских беспилотников утром 21 декабря.

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Аэропорт Пулково Санкт-Петербург звонки о минировании
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