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В Госдуме напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора на даче

Депутат Чаплин напомнил о штрафах за неправильное сжигание мусора на даче
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках грозит россиянам большими штрафами, заявил ТАСС депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Нарушение правил влечет за собой административные штрафы, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — сказал он.

Чаплин пояснил, что при сжигании мусора нужно строго соблюдать требования пожарной безопасности: разводить огонь только в котловане или в металлической емкости и на безопасном расстоянии от зданий, леса и других объектов. Также необходимо очистить территорию вокруг места сжигания и приготовить все для тушения пожара.

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Депутат отметил, что сжигать мусор на торфяных почвах, при сильном ветре и под кронами хвойных деревьев категорически запрещено.

Чаплин добавил, что в СНТ не предусмотрены специальные места для сжигания мусора, поэтому дачники должны утилизировать его самостоятельно с соблюдением всех правил.

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