В Иркутской области из-за паводка подтопило более 190 дачных участков

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По всей Иркутской области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Сильнее всего затоплен Иркутский район, там вода зашла на территорию 178 участков, отметил глава области.

«Оперативные службы продолжают круглосуточную работу.», — говорится в сообщении.

По словам Кобзева, обстановка с паводком осложнилась из-за теплой погоды и таяния снега.

Подразделения МЧС перевели в режим повышенной готовности, оперативные группы оказывают жителям адресную помощь с откачкой воды с участков, сообщили в пресс-службе ведомства. В этих работах задействовали 28 мотопомп, семь ассенизаторов, шесть экскаваторов, три пожарно-насосные станции.

В области также открыты 12 пунктов размещения граждан, уточнили в МЧС.

18 марта на нескольких улицах в городе Аша Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В зону затопления попали 26 домов. В городе началась эвакуация жителей. До пункта временного размещения в гостинице «Аша» запустили автобус. Причиной потопа стал ледовый затор на реке Сим.