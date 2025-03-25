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Технологии и медиа ,  
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Соруководитель Samsung скончался от сердечного приступа

Хан Чжон Хи
Хан Чжон Хи (Фото: SeongJoon Cho / Reuters)

Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи, которому приписывают развитие телевизионного бизнеса компании, скончался 25 марта в возрасте 63 лет, сообщили в компании.

Он умер в больнице после остановки сердца.

Топ-менеджер курировал в Samsung отдел по производству бытовой техники и мобильных устройств. Свою карьерную деятельность в компании он начал в 1988 году, и та по большей части была связана с бизнесом на рынке телевизоров. Как отмечает AP, за это время компания стала ведущим мировым производителем этих устройств.

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Фото:Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

В 2022 году Хан Чжон Хи был назначен заместителем председателя правления и одним из руководителей Samsung.

Другой исполнительный директор компании — Джун Ен Хен, курирующий полупроводниковый бизнес Samsung, примет на себя обязанности единственного генерального директора, говорится в официальном заявлении.

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