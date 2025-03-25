Соруководитель Samsung скончался от сердечного приступа
Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи, которому приписывают развитие телевизионного бизнеса компании, скончался 25 марта в возрасте 63 лет, сообщили в компании.
Он умер в больнице после остановки сердца.
Топ-менеджер курировал в Samsung отдел по производству бытовой техники и мобильных устройств. Свою карьерную деятельность в компании он начал в 1988 году, и та по большей части была связана с бизнесом на рынке телевизоров. Как отмечает AP, за это время компания стала ведущим мировым производителем этих устройств.
В 2022 году Хан Чжон Хи был назначен заместителем председателя правления и одним из руководителей Samsung.
Другой исполнительный директор компании — Джун Ен Хен, курирующий полупроводниковый бизнес Samsung, примет на себя обязанности единственного генерального директора, говорится в официальном заявлении.
Читайте РБК в Telegram.
К переговорам России и США привлекут новых участников
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение
Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн
Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео
Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов