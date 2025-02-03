Эксперты призвали проверять флагман Samsung при покупке на маркетплейсе

Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Покупателям недавно вышедших смартфонов Samsung Galaxy S25 у мелких поставщиков и на маркетплейсах рекомендуется сразу вставлять сим-карту и проверять «полноценность» функций, сообщили РБК эксперты телеком-индустрии.

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына заявила «РИА Новости», что пользователи, купившие смартфоны Samsung Galaxy S25 на маркетплейсах, столкнулись с проблемами в использовании продукта, в частности из-за несовместимости с российским рынком. Она отметила, что эти устройства часто работают исключительно с иностранными сим-картами, из-за чего возникают проблемы с программным обеспечением и доступом к сети.

Проблемы возникали и с другой линейкой Samsung, так как есть партии, изготавливаемые под конкретный регион, уточнил глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«При этом я бы не стал говорить, что нельзя покупать у мелких поставщиков», — отметил он, признав, что «крупные поставщики проверяют [это самостоятельно] и у них таких проблем не бывает».

У телефонов, привезенных с иностранных рынков, «максимум отличаются частоты» и, если «телефон разблокированный, не операторский, все будет работать», заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он уточнил, что если телефон «операторский», то есть замкнутый на определенного оператора сети, то его просто не получится запустить. По словам Муртазина, решение, у кого купить смартфон, зависит от цены, которую пользователь готов заплатить: телефоны на сером рынке стоят дешевле, но федеральные сети предоставляют реальные гарантии ремонта.

Ранее Голицына также заявила, что есть такие купленные на маркетплейсах Sumsung Galaxy S25, где некоторые приложения, например WhatsApp, не переключаются на русский язык. Она отметила, что в непроверенных магазинах под видом новых могут продаваться восстановленные устройства, производительность которых ниже, нежели у оригинальных.

«Перечисленных [в материале «РИА Новости»] проблем, что WhatsApp не переключается на русский язык и прочее, не существует, это какие-то надуманные вещи», — считает Муртазин.

Samsung представила новый флагман 22 января. Газета «Известия» сообщила со ссылкой на экспертов, что спрос на новую модель Samsung Galaxy S25 оказался существенно выше, чем на S24 минувшего года. Так, некоторые продавцы заявили о росте в 3–4,5 раза.