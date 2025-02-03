 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Гаджеты ,  
0 

Эксперты призвали проверять флагман Samsung при покупке на маркетплейсе

Россиянам посоветовали проверять полноценность функций Samsung при покупке
Сюжет
Гаджеты
Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press
Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Покупателям недавно вышедших смартфонов Samsung Galaxy S25 у мелких поставщиков и на маркетплейсах рекомендуется сразу вставлять сим-карту и проверять «полноценность» функций, сообщили РБК эксперты телеком-индустрии.

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына заявила «РИА Новости», что пользователи, купившие смартфоны Samsung Galaxy S25 на маркетплейсах, столкнулись с проблемами в использовании продукта, в частности из-за несовместимости с российским рынком. Она отметила, что эти устройства часто работают исключительно с иностранными сим-картами, из-за чего возникают проблемы с программным обеспечением и доступом к сети.

Проблемы возникали и с другой линейкой Samsung, так как есть партии, изготавливаемые под конкретный регион, уточнил глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«При этом я бы не стал говорить, что нельзя покупать у мелких поставщиков», — отметил он, признав, что «крупные поставщики проверяют [это самостоятельно] и у них таких проблем не бывает».

У телефонов, привезенных с иностранных рынков, «максимум отличаются частоты» и, если «телефон разблокированный, не операторский, все будет работать», заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он уточнил, что если телефон «операторский», то есть замкнутый на определенного оператора сети, то его просто не получится запустить. По словам Муртазина, решение, у кого купить смартфон, зависит от цены, которую пользователь готов заплатить: телефоны на сером рынке стоят дешевле, но федеральные сети предоставляют реальные гарантии ремонта.

Ранее Голицына также заявила, что есть такие купленные на маркетплейсах Sumsung Galaxy S25, где некоторые приложения, например WhatsApp, не переключаются на русский язык. Она отметила, что в непроверенных магазинах под видом новых могут продаваться восстановленные устройства, производительность которых ниже, нежели у оригинальных.

«Перечисленных [в материале «РИА Новости»] проблем, что WhatsApp не переключается на русский язык и прочее, не существует, это какие-то надуманные вещи», — считает Муртазин.

Россиян предупредили о проблемах с новыми Samsung с маркетплейсов
Общество
Фото:Brandon Bell / Getty Images

Samsung представила новый флагман 22 января. Газета «Известия» сообщила со ссылкой на экспертов, что спрос на новую модель Samsung Galaxy S25 оказался существенно выше, чем на S24 минувшего года. Так, некоторые продавцы заявили о росте в 3–4,5 раза.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Samsung телеком маркетплейс проблемы новости
Материалы по теме
Россиян предупредили о проблемах с новыми Samsung с маркетплейсов
Общество
ИИ в кармане: как выглядят и что умеют новые смартфоны Samsung Galaxy S25
Общество
На Samsung наложили штраф на сумму $7,9 тыс. за облучение сотрудников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Суд арестовал замглавы Дмитровского округа Подмосковья по делу о взяткеОбщество, 17:03
«Киевская площадь» рассказала о новом кластере на Новом АрбатеБизнес, 16:58
Овчинский сообщил подробности программы развития Москвы в 2025 годуГород, 16:55
Глава МИД Польши посмотрел фильм про инопланетян и обратился к ТрампуПолитика, 16:52
СК завел дело после смерти пятого ребенка в отравившейся дихлофосом семьеОбщество, 16:49
ВОЗ ограничила командировки сотрудников после выхода США из организацииПолитика, 16:46
Федерация опровергла пропуск турнира рапиристкой из-за бани и солярияСпорт, 16:43
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Подарки в национальном стиле: чем порадовать близкихСтиль, 16:40
Погрузка РЖД снизилась в первый месяц действия новых правил перевозкиБизнес, 16:37
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 16:34
Аналитики спрогнозировали рост мирового рынка энотуризма в три разаВино, 16:33
Российский фильм «Пришелец» вошел в программу кинофестиваля CinequestLife, 16:28
Захарова увидела ненависть в инструкции для наемников от финского МИДаПолитика, 16:18
Сырский объявил о переводе ВСУ на корпусную структуру войскПолитика, 16:14