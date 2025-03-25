Прокуратура в ЕАО потребовала ускорить скорую помощь

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Случаи несвоевременного прибытия машин скорой помощи на вызов к пациентам обнаружила городская прокуратура города Биробиджана в Еврейской автономной области, передали издание «ЕАОMedia» и «Коммерсантъ».

К административной ответственности привлечена ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении и качества оказания скорой медицинской помощи данным учреждением. Прокуроры обнаружили случаи, когда время ожидания скорой помощи превышало установленные действующим законодательством нормативы. Например, 28 января медики ехали к пациенту более 40 минут. «В другом случае время прибытия к пациенту составило 37 минут, что значительно превышает установленные нормативы», — заявили в прокуратуре.

В связи с этим против руководителя медучреждения возбудили административное дело по ч. 3 ст. 19.20 Кодекса России об административных правонарушениях — осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий. Главврачу вынесли предупреждение, а также потребовали устранить нарушения закона. По этой статье максимальное наказание для юрлиц - приостановление деятельности на срок до 90 суток или штраф до 250 тыс.руб, для должностных - штраф до 30 тыс. руб.

Ранее в Межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Действие» рассказали, что на станциях скорой медицинской помощи в российских регионах начались проблемы со временем доезда бригад до пациентов. Работники скорой пожаловались в надзорные органы, что не могут укладываться в отведенные регламентом 20 минут, в основном, потому что есть задержки в передаче вызовов из-за нехватки бригад.

В Минздраве России сообщили, что анализ данных государственной статистической отчетности не показал «ухудшения параметров времени доезда выездных бригад скорой медицинской помощи в целом по Российской Федерации». Там подчеркнули, что «более 85% всех вызовов скорой медицинской помощи, включая неотложные и экстренные вызовы, выполняется до 20 минут».