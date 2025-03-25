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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В США после проверки департамента Маска признали умершими 7 млн жителей

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Служба соцобеспечения США за последние три недели признала умершими более 7 млн американцев старше 120 лет. Об этом сообщил Департамент по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который курирует предприниматель Илон Маск.

«Служба соцобеспечения США провела масштабную чистку своих записей. Около 7 млн владельцев номеров [социального страхования], возраст которых превышал 120 лет, теперь отмечены как умершие. Осталось еще около 5 млн», — говорится в сообщении на странице DOGE в соцсети Х.

В конце февраля Илон Маск раскритиковал систему соцобеспечения США, назвав ее «крупнейшим мошенничеством в истории». Он опубликовал базу данных, из которой следовало, что число получателей пособий превышает население США, а среди них есть люди в возрасте до 369 лет. Маск пошутил, что получателями выплат являются «вампиры».

В начале марта группа профсоюзов и пенсионеров подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием ограничить доступ DOGE к государственной информации. Они указали, что DOGE получает «почти неограниченный» доступ к личной информации граждан, тем самым нарушая законы о конфиденциальности.

После этого окружной судья США Эллен Холландер в штате Мэриленд временно заблокировала доступ DOGE к системам социального обеспечения. Действия команды Маска она назвала «экспедицией по выуживанию» личной информации.

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Илон Маск DOGE мошенничество пособия
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