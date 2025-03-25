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Политика ,  
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В Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчина

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области. Его госпитализировали с ожогами первой степени, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района.

По данным спасателей, взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и потолок в подъезде. Причиной стала не утечка газа, уточнили в управлении.

По информации Donnews, взрыв произошел в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Верхнетемерницком на улице Венеры. Эпицентр находился в квартире № 29. Пострадал проживающий в ней 22-летний мужчина.

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Накануне вечером МЧС сообщило, что в Ростове горел склад по приему металлолома на площади 400 кв. м. В тушении огня были задействованы 41 сотрудник МЧС России и 11 единиц техники.

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Ростовская область ожоги ЧС взрыв
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