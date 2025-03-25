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В США пришлось развернуть самолет, так как один из пилотов забыл паспорт

Самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Шанхай, развернулся в воздухе и полетел обратно из-за того, что один из пилотов забыл паспорт. Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-службу компании.

На борту рейса были 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет развернулся через два часа после вылета и направился в Сан-Франциско.

«У пилота не было с собой паспорта. Мы организовали новый экипаж, чтобы доставить наших клиентов в пункт назначения в тот же вечер. Клиентам были предоставлены ваучеры на питание и компенсация», — приводит телеканал текст заявления авиакомпании.

Спустя четыре часа из Сан-Франциско вылетел новый экипаж в Шанхай. Он приземлился там с отставанием примерно на шесть часов.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Ранее в марте российская авиакомпания Utair дважды задерживала рейс из Москвы в Ереван. Первый самолет должен был вылететь из Внуково 11 марта, но, пока лайнер туда летел, было принято решение закрыть воздушное пространство. Самолет приземлился на запасном аэродроме в Самаре. 

Utair заменила борт на другой, который должен был вылететь в Ереван из Внуково 12 марта. Однако этот самолет также не смог вовремя прибыть в Москву из-за закрытия аэропорта в Фергане.

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