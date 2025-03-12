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Военная операция на Украине ,  
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Utair объяснила повторную задержку вылета рейса Москва — Ереван

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпания Utair повторно задержала рейс UT-785 Москва (Внуково) — Ереван в связи с тем, что борт на замену не смог своевременно прибыть в аэропорт.

Об этом РБК сообщила пресс-служба перевозчика.

Первый самолет должен был вылететь 11 марта в 21 час 40 минут по мск из Внуково. Однако пока этот лайнер летел во Внуково, было принято решение закрыть воздушное пространство. Тогда самолет, приземлился на запасном аэродроме в Самаре.

Utair заменила борт на другой, который должен был вылететь в Ереван из Внуково 12 марта в 15:00. Однако этот самолет не смог вовремя прибыть в Москву из-за закрытия аэропорта в Фергане. Телеграм-канал Mash сообщил, что на взлетно-посадочной полосе в узбекском аэропорту застрял самолет из Новосибирска авиакомпании S7 из-за проблем с шасси. Поэтому аэропорт временно закрыли на прилет, а 161 пассажира сняли с рейса. Летевший за ним лайнер Utair из Москвы ушел на Ташкент, отметил телеграм-канал.

Рейс Utair из Москвы в Ереван теперь запланирован на 21 час 50 минут 12 марта.

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Транспортная прокуратура заявила, что на рейс были зарегистрированы 238 пассажиров, а причиной задержки рейса Utair в Ереван 11 марта стала неисправность двигателя воздушного судна. Ведомство начало проверку исполнения требования законодательства о безопасности полетов.

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