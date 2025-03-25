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Политика ,  
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Проект о репатриации соотечественников внесут в Думу 25 марта

Законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, внесут в Госдуму во вторник, 25 марта. Об этом сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказался документ.

«Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей», — говорится в пояснительной записке.

Автор проекта — первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин.

В Думе предложили обновить правила репатриации в Россию
Политика
Фото:Наталья Шатохина / Global Look Press

Ранее в феврале в Думе предложили обновить правила репатриации в Россию.

Согласно действующей редакции закона о госполитике в отношении соотечественников за рубежом, ими признаются граждане России, постоянно проживающие за пределами страны, а также живущие за границей и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории России.

Кроме того, соотечественниками признаются люди, «сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией», чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории России.

Предложенный Затулиным законопроект призван скорректировать критерии, необходимые для признания гражданина другого государства соотечественником. В частности, предложено дать право иностранцу или лицу без гражданства ходатайствовать о репатриации, если он признан соотечественником, владеет русским языком и свободно использует его в быту и культурной сфере.

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Теги
Госдума репатриация Константин Затулин Единая Россия
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