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Общество ,  
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Жители России и Европы увидели в небе необычные спирали

Жители нескольких российских городов увидели в небе необычную светящуюся спираль. Об этом, в частности, сообщили местные телеграм-каналы Калининграда, Ростова-на-Дону и Краснодара «Клопс», «Это Ростов новости» и «Кубань 24».

В европейских странах — Германии, Польши и Британии — также наблюдали необычное явление.

По словам очевидца 5 Minuten Kärnten, это было «спиралевидное, сине-беловатое светящееся образование, которое оставалось видимым в небе в течение нескольких минут, медленно менялось и растворялось <...> похоже на светящуюся галактику или искусственно созданное явление».

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Происхождение уникального явления объяснил польский астроном Кароль Вуйчицкий. По его словам, 24 марта с базы во Флориде стартовала ракета SpaceX Falcon 9, а светящаяся спираль была ничем иным, как следами сброса топлива: для стабилизации полета ракета часто вращается вокруг своей оси.

«Во время планового схода с орбиты, до того как вторая ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит, часто происходит сброс остатков топлива. Это уже происходит в космосе, т.е. в нескольких сотнях километров над Землей, где нет воздуха, поэтому выбрасываемые газы не расходятся хаотично, а образуют симметричные структуры», — сказал Вуйчицкий.

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