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Технологии и медиа ,  
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Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе
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Астронавты NASA, застрявшие на Международной космической станции (МКС) на девять месяцев из-за технической неисправности корабля Boeing Starliner, вылетели на Землю. Об этом сообщает пресс-служба NASA в социальной сети X.

Космический корабль SpaceX Crew-9 с экипажем в составе американских астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс, а также российского космонавта Александра Горбунова успешно отстыковался от МКС.

«Экипаж миссии Crew-9 начал возвращение на Землю», — говорится в сообщении NASA.

Расстыковка космического корабля с МКС произошла 18 марта в 8:05 мск.

NASA назвало сроки возвращения застрявших на МКС космонавтов
Технологии и медиа
Фото:NASA / Reuters

Американские астронавты Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня 2024-го, их возвращение на Землю было запланировано на 14 июня того же года. Однако из-за утечек гелия и отказа четырех двигателей корабля Starliner миссия продлилась более шести месяцев.

Осенью появились сообщения о значительном снижении веса Уильямс, что вызвало беспокойство у специалистов. В NASA официально заявили, что здоровье экипажа находится под контролем и не требует экстренного возвращения.

Российский космонавт Горбунов и астронавт Хейг отправились на орбиту в сентябре 2024 года.

Ранее NASA подтвердило дату возвращения астронавтов. Согласно данным агентства, приводнение корабля состоится 19 марта в 0:57 мск.

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