Переговоры России и США в Эр-Рияде возобновились после третьего перерыва

Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США (Фото: Wang Dongzhen / XinHua / Global Look Press)

Американская и российская делегации продолжили переговоры в Эр-Рияде, которые идут уже десятый час, после третьего перерыва, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Третья пауза длилась около трети часа — стороны вышли на перерыв примерно в 18:17 мск. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подписание документов по итогам переговоров не планируется.

Второй перерыв продлился около часа — с 16:00 до 17:10 мск. В первый раз стороны ушли на обед после почти трех часов переговоров — около 13:30 мск — и вернулись в 14:41 мск.

Россию в переговорах представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, а США — директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.