Переговоры России и США в Эр-Рияде возобновились после третьего перерыва
Американская и российская делегации продолжили переговоры в Эр-Рияде, которые идут уже десятый час, после третьего перерыва, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.
Третья пауза длилась около трети часа — стороны вышли на перерыв примерно в 18:17 мск. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подписание документов по итогам переговоров не планируется.
Второй перерыв продлился около часа — с 16:00 до 17:10 мск. В первый раз стороны ушли на обед после почти трех часов переговоров — около 13:30 мск — и вернулись в 14:41 мск.
Россию в переговорах представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, а США — директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.
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