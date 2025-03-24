Карасин заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде завершаются

Григорий Карасин (Фото: Алексей Белкин / Business Online / ТАСС)

Российская и американская стороны завершают переговоры в Эр-Рияде, заявил член делегации Москвы, сенатор Григорий Карасин.

«Мы завершаем переговоры», — приводят его слова «РИА Новости».

Встреча началась утром 24 марта, на момент публикации она длится более десяти часов. За это время стороны три раза уходили на перерыв.

Российскую делегацию возглавляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От США в переговорах участвуют директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Они обсуждают безопасность судоходства в Черном море (возможное возобновление зерновой сделки) и детали временного прекращения огня по энергообъектам. На это по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом последовательно согласились главы России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский 18 и 19 марта.

Накануне также в Эр-Рияде встретились представители Киева и Вашингтона. Ожидается, что после переговоров американской делегации с российской они встретятся снова.