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Переговоры России и США ,  
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Карасин заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде завершаются

Карасин: переговоры России и США в Эр-Рияде завершаются
Сюжет
Переговоры России и США
Григорий Карасин
Григорий Карасин (Фото: Алексей Белкин / Business Online / ТАСС)

Российская и американская стороны завершают переговоры в Эр-Рияде, заявил член делегации Москвы, сенатор Григорий Карасин.

«Мы завершаем переговоры», — приводят его слова «РИА Новости».

Встреча началась утром 24 марта, на момент публикации она длится более десяти часов. За это время стороны три раза уходили на перерыв.

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Российскую делегацию возглавляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От США в переговорах участвуют директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Они обсуждают безопасность судоходства в Черном море (возможное возобновление зерновой сделки) и детали временного прекращения огня по энергообъектам. На это по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом последовательно согласились главы России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский 18 и 19 марта.

Накануне также в Эр-Рияде встретились представители Киева и Вашингтона. Ожидается, что после переговоров американской делегации с российской они встретятся снова.

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Теги
Переговоры Григорий Карасин Сергей Беседа США Саудовская Аравия
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