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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ларисы Голубкиной

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Лариса Голубкина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования актрисе Марии Голубкиной в связи со смертью ее матери, актрисы Ларисы Голубкиной, сообщает Кремль.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы — Ларисы Ивановны Голубкиной», — говорится в сообщении.

Президент добавил, что Голубкина была замечательной актрисой, а «талант, удивительно обаяние, внутренняя культура и достоинство» принесли ей профессиональное признание и зрительскую любовь.

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Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла на 86-м году жизни 22 марта после продолжительной болезни. Похороны пройдут во вторник, 25 марта, на Троекуровском кладбище.

Она родилась в Москве, где в 1959 году окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища, а в 1964-м — ГИТИС.

Дебютную роль актриса исполнила в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» в 1962 году; также снялась в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».

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Владимир Путин Лариса Голубкина соболезнования актриса
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