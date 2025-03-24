Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ларисы Голубкиной
Президент Владимир Путин выразил соболезнования актрисе Марии Голубкиной в связи со смертью ее матери, актрисы Ларисы Голубкиной, сообщает Кремль.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы — Ларисы Ивановны Голубкиной», — говорится в сообщении.
Президент добавил, что Голубкина была замечательной актрисой, а «талант, удивительно обаяние, внутренняя культура и достоинство» принесли ей профессиональное признание и зрительскую любовь.
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла на 86-м году жизни 22 марта после продолжительной болезни. Похороны пройдут во вторник, 25 марта, на Троекуровском кладбище.
Она родилась в Москве, где в 1959 году окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища, а в 1964-м — ГИТИС.
Дебютную роль актриса исполнила в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» в 1962 году; также снялась в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».
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