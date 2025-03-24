В Петербурге у пассажира метро в вагоне взорвалась подушка

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

У пассажира петербургского метро взорвалась подушка, из-за чего по вагону разлетелись перья, сообщает «Фонтанка» в телеграм-канале.

По данным издания, это произошло около 16:45 мск перед отправкой состава со станции «Сенная площадь». На видео, которое публикует «Фонтанка», после взрыва подушки из вагона выбежали четверо пассажиров. Подробности инцидента издание не приводит.

Пресс-служба санкт-петербургского метрополитена сообщила РБК, что взрывного устройства в составе поезда не обнаружено, криминала не выявлено. По всей видимости, там находился сухой цветок.

В начале марта в Санкт-Петербурге на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» завершили контрольную проверку оплаты проезда с использованием биометрических данных пассажиров.

Теперь в рамках пилотного проекта оплата по биометрии доступна всем желающим. Всего в Петербурге 73 станции метро, сроки запуска биометрии на остальных пока неизвестны.