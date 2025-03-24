В Усть-Луге откачали около 30 тыс. тонн мазута из взорвавшегося танкера
В Ленинградской области в порту Усть-Луга откачали около 30 тыс. т мазута из аварийного танкера «Коала». Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.
По данным Росморречфлота, всего на борту судна находилось 130 тыс. т, следующий этап перекачки начнется 25 марта.
Перед выгрузкой мазут нагрели до +31 °C, герметизировали корпус, отремонтировали оборудование и подготовили системы откачки. Водолазы провели 158 спусков и более 150 часов работали под водой.
Для предотвращения разлива мазута в акватории порта дежурят спасательные суда. Ранее на судне полностью осушили затопленные помещения и проверили оборудование — оно исправно и готово к работе, отметили в ведомстве.
Взрыв произошел в машинном отделении танкера «Коала» 9 февраля во время подготовки к запуску двигателя. Грузовые резервуары судна повреждены не были, разлива нефтепродуктов нет.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал произошедшее «техногенным инцидентом».
Судно ходило под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежит либерийской компании Dahlia International Co, а оператором выступает кипрская Lagosmarine Limited. Экипаж из 24 человек — россиян, грузин и индонезийцев — эвакуировали, пострадавших нет. Вокруг танкера были установлены боновые заграждения.
Танкер следовал из Усть-Луги в египетский порт Суэц.
Для изучения ситуации Финляндия поднимала в небо самолеты разведки. Президент страны Петтери Орпо начал собственное расследование инцидента.
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