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Общество ,  
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В Усть-Луге откачали около 30 тыс. тонн мазута из взорвавшегося танкера

Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта / Telegram

В Ленинградской области в порту Усть-Луга откачали около 30 тыс. т мазута из аварийного танкера «Коала». Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

По данным Росморречфлота, всего на борту судна находилось 130 тыс. т, следующий этап перекачки начнется 25 марта.

Перед выгрузкой мазут нагрели до +31 °C, герметизировали корпус, отремонтировали оборудование и подготовили системы откачки. Водолазы провели 158 спусков и более 150 часов работали под водой.

Для предотвращения разлива мазута в акватории порта дежурят спасательные суда. Ранее на судне полностью осушили затопленные помещения и проверили оборудование — оно исправно и готово к работе, отметили в ведомстве.

Губернатор Ленобласти заявил о «техногенном инциденте» на танкере «Коала»
Общество
Фото:drozdenko_a / Telegram

Взрыв произошел в машинном отделении танкера «Коала» 9 февраля во время подготовки к запуску двигателя. Грузовые резервуары судна повреждены не были, разлива нефтепродуктов нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал произошедшее «техногенным инцидентом».

Судно ходило под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежит либерийской компании Dahlia International Co, а оператором выступает кипрская Lagosmarine Limited. Экипаж из 24 человек — россиян, грузин и индонезийцев — эвакуировали, пострадавших нет. Вокруг танкера были установлены боновые заграждения.

Танкер следовал из Усть-Луги в египетский порт Суэц.

Для изучения ситуации Финляндия поднимала в небо самолеты разведки. Президент страны Петтери Орпо начал собственное расследование инцидента.

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Теги
Росморречфлот мазут танкер
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