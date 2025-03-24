Причиной пожара в центре Москвы назвали нарушения при сварочных работах
Нарушения при проведении сварочных работ могли стать предварительной причиной пожара в гостиничном комплексе с апартаментами в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительным данным, пожар начался из-за нарушений во время сварочных работ», — рассказал собеседник агентства.
Пожар произошел днем 24 марта в жилом комплексе на улице Тимура Фрунзе. Огонь охватил крышу здания гостиничного комплекса с апартаментами.
По данным МЧС, возгорание началось на кровле шестиэтажного строящегося здания, где перед этим проводились сварочные работы. В тушении участвовали более 70 специалистов и 20 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
В районе пожара было временно ограничено движение транспорта по нескольким улицам.
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