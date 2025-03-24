Присяжные признали виновным мужчину, забившего ребенка ремнем до смерти

Игорь Савватеев (Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края / Telegram)

В Сочи присяжные признали виновным мужчину, забившего ремнем до смерти семилетнюю дочь своей сожительницы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала 24-летнего Игоря Савватеева виновным по всем пунктам и решила, что мужчина не заслуживает снисхождения.

Уголовное дело открыто по п. «г» ч. 2 ст. 117 (до семи лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 111 (до 15 лет лишения свободы) Уголовного кодекса — истязание несовершеннолетнего и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. На основании обвинительного вердикта присяжных суд вынесет приговор.

По данным следствия, в мае 2023 года подсудимый, будучи недовольным поведением девочки, нанес ей не менее 15–17 ударов, в том числе кожаным ремнем в область жизненно важных органов. Через несколько дней из-за полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи.

В начале марта в Перми следователи начали проверку по факту размещения в соцсетях видео, на котором девятилетний мальчик убегает от мужчины и говорит о применении к нему насилия со стороны отчима. По данным телеграм-канал Baza, инцидент произошел 1 марта, когда мужчина поссорился с мамой несовершеннолетнего и избил его за то, что тот отказался принести ему сигареты в ванную.