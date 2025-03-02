В Перми начали проверку после видео с убегающим от отчима ребенком

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Следователи в Перми проводят проверку по факту размещения в соцсетях видео, на котором несовершеннолетний убегает от мужчины и говорит о применении к нему насилия со стороны отчима. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве отметили, что проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК — истязание несовершеннолетнего. Максимальное наказание по этой части статьи — семь лет лишения свободы.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, где ребенок пытается спрятаться от отчима в подъезде. По данным канала, инцидент произошел 1 марта, когда мужчина поссорился с мамой 9-летнего мальчика и избил его за то, что тот отказался принести ему сигареты в ванную.

На кадрах видно, что на несовершеннолетнем рваная одежда и следы крови на лице и шее. Мальчика спас один из жильцов подъезда, когда выходил на улицу, он забрал ребенка к себе и вызвал полицию, пишет канал.